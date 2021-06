Wit-Russische vrouwen in verzet: ’Wij moeten onze problemen zelf oplossen’

Buitenland

Activiste Agnes Chow in Hongkong vrijgelaten

Activiste Agnes Chow van de democratiseringsbeweging in Hongkong is zaterdag vrijgelaten na zeven maanden in de gevangenis te hebben gezeten. Media in de Chinese metropool meldden dat Chow na haar vrijlating naar een auto werd gebracht en niet de gelegenheid kreeg om met journalisten te praten.