LIVE | Aantal nieuwe cororonabesmettingen Duitsland loopt weer op

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal is vastgesteld in Duitsland, is donderdagochtend weer opgelopen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt 21.866 nieuwe besmettingen.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 727.553. Het is de derde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen er weer stijgt.

In de laatste 24 uur overleden nog eens 215 personen in Duitsland aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental in de Bondsrepubliek komt daarmee op 11.982.

Opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen in VS

Het coronavirus blijft in de Verenigde Staten om zich heen grijpen. In het land is woensdag een recordaantal van 142.279 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het is de achtste dag op rij dat meer dan 100.000 nieuwe coronagevallen worden vastgesteld in de VS, becijferde persbureau Reuters. Het dodental steeg met 1464.

