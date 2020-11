LIVE | Italië: hoogste dodental sinds begin april

Italië ziet het aantal coronagevallen steeds verder stijgen. De afgelopen 24 uur registreerde het land 37.978 nieuwe besmettingen vergeleken met 32.961 op woensdag. Het ministerie meldde ook 636 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, tegen 623 de dag ervoor. Het is het hoogste cijfer sinds 6 april.

Het totaal aantal besmettingen in Italië sinds het virus voor het eerst aan het licht kwam in februari staat nu op 1.066 miljoen, terwijl inmiddels 43.589 mensen zijn overleden als gevolg van het coronavirus.

De noordelijke regio Lombardije, met als middelpunt Milaan, de financiële hoofdstad van Italië, bleef donderdag het zwaarst getroffen gebied en meldde 9291 nieuwe gevallen, vergeleken met de 8180 van woensdag.

Op sociale media gaan schokkende beelden rond van een overvol ziekenhuis in Napels waar patiënten aan hun lot over zouden worden gelaten. Zo ligt een vrouw in haar eigen plas en weet de maker van het filmpje niet ’of ze nog leeft of dood is’.

