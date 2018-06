Nintendo komt met nieuwe Zelda en Yoshi

The Legend of Zelda: A Link to the Past kwam in 1992 uit voor de Super NES. Het nieuwe spel maakt gebruik van de 3D-capaciteiten van Nintendo 3DS en geeft Link de speciale kracht om een tekening te worden en over muren te bewegen. De game verschijnt tegen het einde van het jaar. Ook Yoshi’s Island maakt gebruik van de functionaliteiten van de handheld, maar verdere details ontbreken nog.

Voor de lancering van Animal Crossing: New Leaf op 14 juni brengt ook een speciale editie van Nintendo 3DS XL uit in stijl van de game. De bundel bevat verder een versie van die game die voorgeïnstalleerd is op de handheld. Mario & Luigi: Dream Team Bros. ligt een maand later op 12 juli in de winkel. Samen met zijn broertje Luigi moet Mario wederom Peach reddem.

Donkey Kong Country Returns 3D is er remake van de originele Wii-game voor de 3DS. De nieuwe versie heeft acht nieuwe levels die beschikbaar komen na het uitspelen van het spel. Daarnaast is de game geoptimaliseerd voor het spelen op een draagbaar spelsysteem. Donkey Kong Country Returns 3D komt uit op 24 mei.

Verder heeft Nintendo een nieuwe Mario Party aangekondigd. Het spel zal zeven verschillende spelborden bevatten, elk met een unieke set regels, naast 81 nieuwe minigames die je reactiesnelheid, concentratie en geluk op de proef zullen stellen. Ook Bravely Default is onthuld, maar verdere details ontbreken nog.

In het derde spel in de tweede Professor Layton-trilogie, Professor Layton and the Azran Legacy, reist de professor over de wereld om de raadsels van een eeuwenoude beschaving op te lossen. Het spel zal later dit jaar in Europa uitkomen. Shin Megami Tensei IV is exclusief ontwikkeling voor de Nintendo 3DS.

Downloadbare spelletjes

Op 9 mei verschijnt het downloadbare spelletje Mario and Donkey Kong: Minis on the Move. Wederom moeten spelers de mini-versies van Mario veilig naar het einde te brengen, terwijl Donkey Kong roet in het eten wil gooien. Het spel bevat meer dan 180 levels in vier verschillende standen. Spelers kunnen ook hun eigen levels maken en uploaden en die van andere spelers van over de hele wereld spelen.

Voor de Virtual Console komen twee Zelda-games uit : The Legend of Zelda: Oracle of Ages en The Legend of Zelda: Oracle of Seasons. De spellen waren oorspronkelijk ontwikkeld door Capcom en in 2001 uitgebracht voor de Game Boy Color. De spellen zijn met elkaar verbonden, want het spelen van de ene ontgrendelt geheimen in de andere.

Level-5, bekend van Professor Layton, heeft een aantal van Japans beste ontwikkelaars verzameld om originele spellen te ontwikkelen die binnenkort naar de Nintendo eShop voor Nintendo 3DS komen. ‘The Starship Damrey’ van Kazuya Asano en Takemaru Abiko plaatst spelers in een bijzonder spannend avontuur waarin ze moeten zoeken naar informatie om de waarheid achter hun omstandigheden te ontdekken.

In ‘Bugs vs. Tanks! van Mega Man-bedenker Keiji Inafune besturen spelers een gekrompen, aanpasbare tank in een strijd tegen zwermen reusachtige insecten. En in ‘Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale’ van Kaz Ayabe spelen spelers de rol van een kleine jongen die woont waar de reusachtige monsters van de tv-programma's uit het Japan van de jaren '70 elke vrijdag tot leven komen.