Zeker doen in de Camargue!

Dit uitgestrekte waterrijke landschap in de Rhônedelta neemt je mee naar een wereld waar flamingo’s, wilde stieren en wilde paarden tot de orde van de dag horen. Pak je 'must visit'- lijstje erbij en voeg er de volgende activiteiten aan toe:

Franse cowboys

Voor diegenen die dat nog niet weten; de USA is niet het enige land waar nog cowboys te vinden zijn. Het kenmerk van de Camargue is namelijk het gelijknamige witte rijpaard van de guardians (Franse cowboys). Deze charmante sterke paardjes worden door de cowboys gebruikt om de kuddes zwarte Camargue stieren te hoeden. Of je nu een paardenliefhebber bent of niet, bij een bezoek aan de Camargue moet je absoluut een tochtje maken op een van deze prachtige paarden.

Gastronomische rijkdom

Wie van culinaire hoogstandjes houdt kan zijn geluk niet op in de Camargue; het Franse moerasgebied heeft namelijk de meest verrukkelijke traditionele creaties. De gerechten uit de Camargue zijn met een diep respect voor traditie bereid en worden gekenmerkt door verfijnde ingrediënten uit de regio.

Naast de Camargue rijst zijn ook de geitenkaas, olijfolie en stierenvlees erg populair bij het bereiden van lokale gerechten. Een goed gerecht is niet compleet zonder een heerlijk glas wijn en laat dat nu net een van de dingen zijn waar de Camargue om bekend staat. Op de vroegere zandvlaktes waar veelal zout geproduceerd werd, staan vandaag de dag wijnstokken die zorgen voor de meest fantastische wijnen (o.a. de Domaine de Montcalm).

Stedelijk schoon

De natuur in de Camargue is spectaculair maar de Provençaalse stadjes die de regio rijk is mogen ook echt niet overgeslagen worden. Beklim de vesting toren van Constance in het plaatsje Aigues-Mortes en kijk uit over de zoutpannen en het platteland. Hou je van gezelligheid? Dan is het typische Zuid-Franse stadje Les-Saintes-Maries-de-la-Mer leuk om te bezoeken. Het voormalige vissersdorpje is vooral populair als bedevaartplaats maar ook zeker een must visit voor diegene die van winkelen, lekker eten en borrelen houdt. Andere interessante spots in de Camarge zijn het Romeinse Arles en de charmante vissershaven Le Grau-du-Roi.

Overnachten in stijl

Ben je de hele dag op pad geweest in de Camargue en toe aan ontspanning, culinaire verrassingen en een unieke plek om te overnachten? Dan ben je zou L’Auberge Cavalière du Pont des Bannes eem optie kunnen zijn! Op nog geen kilometer afstand van het pittoreske Les Saintes-Maries-de-la-Mer vind je, middenin de natuur, dit luxe resort wat gerund wordt door de Nederlandse eigenaar Hendrik Steunenberg.

Bezoekers hoeven niet bang te zijn zich te vervelen want het authentieke resort beschikt over twee zwembaden, een spa en een manege met zo’n 30 Camargue paarden. Ook de culinaire liefhebbers onder ons hoeven zich geen zorgen te maken want met twee à la carte restaurants biedt het resort de bezoeker een spectaculaire gastronomische ervaring.

Meer informatie bij de VVV van Frankrijk of op RendezvousenFrance

Ben jij al eens op pad geweest in de Camargue? Vertel ons hieronder je verhaal