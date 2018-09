Kamer baalt van frequentie Fyra-vervanger

„Er is ruimte op het spoor, dat weet ik. Dus het gaat enkel om personeel en treinen. Dat moet toch te regelen zijn”, stelde VVD-Kamerlid Betty de Boer woensdag. „Ik snap dat dit niet een kwestie is die met het zwaaien van een toverstafje is opgelost, maar dit moet anders kunnen.”

Duco Hoogland van de PvdA had al verwacht dat het moeilijk zou worden om 16 keer per dag een vervangende trein te laten rijden tussen Den Haag en Brussel. „Acht keer per dag was al ingewikkeld.” Maar ook hij wil meer informatie van Mansveld. „Misschien is 16 keer niet haalbaar, maar kan tien keer per dag wel”, stelt hij.

En D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven: „Ik wil onder meer weten waar de knelpunten precies zitten”. Ook zij stelt voor te kijken of de trein dan niet bijvoorbeeld 12 keer per dag kan gaan rijden. Volgens CDA-Kamerlid Sander de Rouwe zijn we door de lage frequentie van de vervangende trein „niet alleen terug bij af, maar veel verder van huis dan voor aanvang van de Fyra”. Hij wil dat Mansveld verder kijkt dan de NS en ook om de tafel gaat met andere vervoerders.

Farshad Bashir van de SP heeft eveneens „nog heel veel vragen”. „De vervangende intercity zit bomvol, dus dit kan zo niet. Mansveld moet dit gewoon oplossen. Desnoods moet ze maar overwerken tot dit is opgelost”, vindt hij.

Mansveld liet dinsdagavond aan de Kamer weten dat de Fyra-vervanger dit jaar niet vaker kan gaan rijden dan acht keer per dag. De NS heeft wel ruimte op het spoor aangevraagd om volgend jaar 16 keer per dag een alternatief te bieden voor de Fyra.

Het is onduidelijk of en wanneer de Fyra V250 weer kan gaan rijden. De NS verwacht in juni te kunnen zeggen hoe de trein er technisch voor staat. Daarna zijn er een aantal opties: alle Fyra's gaan weer rijden, een beperkt aantal Fyra's gaat weer rijden of er gaan geen Fyra's meer rijden. Ondertussen bereidt het bedrijf zich voor op alle mogelijke scenario's en worden ook alternatieven bekeken.