Verdachten babbeltrucs bij tientallen bejaarden voorlopig vast

Ze zouden bejaarde vrouwen vanuit supermarkten naar huis zijn gevolgd om ze daar een bloemetje aan te bieden. De verdachten werkten in wisselende samenstellingen. Een van hen hield telkens het slachtoffer aan de praat, terwijl de ander juwelen, geld en pinpassen uit het huis haalde, stelt het Openbaar Ministerie.

Er is in totaal twintig keer aangifte gedaan in heel Nederland over de babbeltrucs van deze verdachten. De 23-jarige Cynthia D. en de 27-jarige Valentina N. waren vrijdag aanwezig op de zitting. De 24-jarige Brenda D. zat bij een andere rechtszaak.

’Impulsief’

De advocaat van Cynthia D. zei dat zijn cliënte „jong, impulsief, verdrietig en van slag is” door alles. Hij wilde, omdat ze zich nog erg jong gedraagt, dat ze onder het jeugdstrafrecht zou vallen. N. wilde vrijkomen uit voorlopige hechtenis. De rechtbank wees alle verzoeken af, omdat de vrouwen doordacht zouden hebben gehandeld en het risico op herhaling groot wordt geacht.

