Waar sliep Justin Bieber?

Tieneridool Justin Bieber (19) was weer eens even in het land en dat is natuurlijk allesbehalve onopgemerkt voorbij gegaan. Al een dag voor zijn concert in GelreDome barstte een ware zoektocht naar de Canadees los in Amsterdam. Waar was hij? Waar sliep hij? En misschien wel: met wie? Of in welke gemoedstoestand? De taferelen vervolgens in Arnhem zaterdag sloegen alles.