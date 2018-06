Post staakt in Duitsland

De staking was uitgeroepen door vakbond Verdi nadat een tweede gespreksronde met de leiding van Deutsche Post op niets was uitgelopen. Verdi eist 6 procent loonsverhoging voor de ongeveer 132.000 werknemers bij het voormalige staatsbedrijf dat in 1995 werd geprivatiseerd.

Werkgever en bonden hebben voor 25 april een nieuw overleg gepland. Tot die tijd organiseert de bond waarschuwingsstakingen.

Woensdag kwamen alleen al in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijnland-Westfalen ongeveer 600 bezorgers niet op hun werk opdagen. In de deelstaten Berlijn en Baden Württemberg waren dat zo'n 500 postbodes. Verder waren er stakingen in een reeks van steden waaronder Hamburg, Bonn, Düsseldorf en Keulen.

De leiding van het postbedrijf had tot woensdag nog geen tegenbod gedaan.