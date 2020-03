Karretje verplicht in supermarkt

„Als je dan de winkelpaden ingaat, houd je in ieder geval voldoende afstand tot andere klanten die boodschappen aan het doen zijn”, meldt een woordvoerder. „We willen het optimale doen om het onze klanten zo makkelijk en veilig mogelijk te maken tijdens hun bezoek aan onze winkel.”

Bij binnenkomst van de supermarkt staat een medewerker die de karretjes al heeft ’ontlocked’ zodat er geen muntje in gedaan hoeft te worden om mee de winkel in te nemen

„Ik vind het een geweldig goed idee. Want met name in de rij voor de kassa heb je al snel dat je iets te dicht op elkaar gaat staan. Dat voorkom je hiermee op een slimme manier”, aldus een klant. „Het maakt een bezoek aan de supermarkt in ieder geval iets minder angstig. Ook ben ik blij dat er maatregelen getroffen zijn tegen het hamsteren. Hier mag je nog maar maximaal twee stuks per artikel meenemen. Prima, zo blijft er voor iedereen tenminste wat over...”