Bewoners Valkenburg ongerust: ’Gevoel van urgentie om herhaling watersnood te voorkomen is weg’

Fer Rouwet mag dan wel 73 jaar zijn, hij restaureert nog steeds met mergelstenen en dus ook de kades van de Geul in Valkenburg. Ⓒ De Telegraaf

VALKENBURG - „Elke keer als het water stijgt, word je toch wat onrustig”, zegt Fabiënne van Haen uit Valkenburg. Zij woont samen met haar gezin langs het riviertje de Geul in Valkenburg. Vorig jaar liep de helft van het toeristische Limburgse dorp nog onder water na hevige regenval. Het zal nog vele jaren duren voordat de projecten om een soortgelijke watersnood te voorkomen voltooid zijn. Wel is deze week in elk geval begonnen met het herstel van de kademuren van mergelsteen. Het opknappen van de kademuren zal zo’n half jaar kosten.