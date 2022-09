Koningin Elizabeth wordt opgebaard in Westminster Hall

De kist gaat om 14.22 uur lokale tijd met een processie naar Westminster Hall, een historisch pand dat onderdeel is van het gebouwencomplex waar ook het parlement zetelt. Op plekken langs de route staan vakken voor toeschouwers en in Hyde Park grote schermen waarop de tocht naar Westminster Hall wordt getoond.

Bekijk ook: Kist met koningin Elizabeth aangekomen bij Buckingham Palace

De kist van de koningin wordt in Westminster Hall op een verhoogd platform geplaatst. Op de kist ligt de koninklijke standaard met de rijksappel en scepter bovenop. De regalia worden doorgaans gebruikt bij de kroning van een nieuwe vorst. Westminster Hall is vanaf 17.00 uur open voor belangstellenden en dat blijft zo tot maandag 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.

De Britse regering waarschuwt voor urenlange wachttijden, mogelijk tot in de nacht, en laat ook weten dat de beveiliging vergelijkbaar is met die op luchthavens. Zo mogen bijvoorbeeld alleen kleine tassen mee naar binnen. De koningin werd eerder 24 uur opgebaard in de kathedraal St. Gilis in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Ook toen was het erg druk en moesten mensen urenlang in de rij staan.