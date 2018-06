Slechte werkplek kost miljarden per jaar

Dit blijkt uit onafhankelijk Europees onderzoek, dat morgen wordt gepubliceerd. Het werd uitgevoerd door het Britse researchbureau Dynamic Markets, in opdracht van Fellowes, een leverancier van kantoorbenodigdheden.

Bijna twee op de drie Nederlandse werknemers zeggen regelmatig last te hebben van pijnklachten die het directe gevolg zijn van langdurig werken in een verkeerde houding achter de computer, laptop of tablet. 30% geeft aan hierdoor zelfs iedere dag pijn te ervaren. Hiermee scoort Nederland het hoogst van alle onderzochte Europese landen.

Vorig jaar heeft een op de vier Nederlandse werknemers ziekteverlof opgenomen als gevolg van deze gezondheidsproblemen. In deze groep was het gemiddelde ziekteverzuim 20 dagen in 2012. Volgens de onderzoekers komt dit aantal in totaal overeen met een kostenpost van ruim €3,3 miljard.

Dat Nederland zo slecht scoort, verklaren de onderzoekers uit het feit dat werknemers in ons land ook het langst achter een desktopcomputer, laptop of tablet zitten. Gemiddeld is dit 6 uur en 43 minuten per dag.