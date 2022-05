Cellencomplex Groningen gesloten vanwege rattenplaag: verdachten overgebracht

De plaag lijkt te zijn ontstaan door een probleem met de riolering, zegt politiewoordvoerder José van Gijssel. ,,Het cellencomplex is gesloten en de aanwezige verdachten moesten worden overgebracht naar Leeuwarden en Assen. De ratten worden bestreden. Tot dat gelukt is, is het cellencomplex dicht. We verwachten op korte termijn weer te kunnen openen.”

Geen sprookje

Je denkt haast aan een sprookjesboekplaatje: gevangenen achter tralies, samen met ratten. ,,Haha, nou het is niet echt een sprookje. Verdachten hebben ook niet oog in oog met ratten gestaan: alleen collega’s hebben ze gezien. Het is ontzettend vervelend en we hopen dat het snel is opgelost.”