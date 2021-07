Burgemeester: grote zorgen over veiligheid rond EBI in Vught

Volgens Van de Mortel wordt de criminaliteit zwaarder en hebben criminelen steeds meer geld om dingen te regelen.

Zware criminelen

In de EBI van de Penitentiaire Inrichting zitten zware criminelen als Ridouan Taghi en Willem Holleeder.

Taghi zou tientallen miljoenen euro’s beschikbaar hebben gesteld voor een zeer gewelddadige bevrijdingspoging. Een neef zou op zoek zijn naar een commando voor zo’n uitbraak. Dat bleek vorige week uit een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) die toezicht houdt op de uitvoering van straffen.

Een ’ontsnappingsfonds’ is niet de enige maatregel die Taghi zou hebben genomen, als voorzorg na een arrestatie. De politie beschikt over uiterst brisante informatie die door bronnen ook aan De Telegraaf is toegespeeld. Taghi zou opdracht hebben gegeven om te onderzoeken of er in Afrika een Nederlandse diplomaat zou kunnen worden ontvoerd als wisselgeld voor vrijlating. Dit wordt door de opsporingsdiensten als reëel plan beschouwd en zeer serieus genomen.

’Niet bang’

„Ik ben niet bang, maar we maken ons wel grote zorgen. Over de veiligheid in zijn algemeenheid. Het gaat niet zozeer om één persoon. Er zitten veel mensen met een hoog risico”, zegt burgemeester Van de Mortel tegen Omroep Brabant.

Verzoek aan minister

Van der Mortel pleit dan ook voor een extra beveiligde rechtbank bij de gevangenis. Dan zijn er volgens hem namelijk minder risicovolle transporten met gedetineerden nodig. Hij heeft minister Sander Dekker van Justitie en Veiligheid gevraagd om dit te regelen.