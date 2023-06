Premium Het beste van De Telegraaf

President beschikt over kolossaal complex bij het Valdai-meer Vluchtte Poetin naar dit ultraluxe pronkpaleis toen huurlingenleger het Kremlin naderde?

Moskou - Werd de grond Vladimir Poetin afgelopen zaterdag in Moskou te heet onder de voeten toen de huurlingen van Jevgeni Prigozjin de hoofdstad naderden? Helemaal zeker weten we het niet, maar vast staat wel dat het presidentiële toestel vroeg in de middag het luchtruim koos en richting Sint Petersburg koerste waar het in de buurt van Tver van het radarscherm verdween.