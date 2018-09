Productie NL sportwagen Vencer duurt zes tot acht maanden

De hele ontwikkeling van de Sarthe nam 2,5 jaar in beslag. Nu is het moment daar dat Cobben per trailer de productieversie naar Monaco rijdt. Geheel zelf uiteraard. "We hebben er met z'n allen 2,5 jaar uitvoerig aan gewerkt. Nu is het moment daar om hem te onthullen. Dat willen we ontzettend graag. Daarom ben ik ook niet zenuwachtig. Ik ben ontzettend benieuwd naar de meningen van mensen", zegt Cobben in gesprek met Autovisie.

Op jaarbasis 20 stuks

Het exemplaar in de trailer was na 7 maanden klaar. Dat is ongeveer gelijk aan de tijd die Vencer nodig heeft voor het vervaardigen van een Sarthe. "We verwachten 6 tot 8 maanden nodig te hebben voor één auto. Een en ander is afhankelijk van de specificaties van het model. Op jaarbasis kunnen we zo'n 20 stuks maken", zegt Cobben.

De prijs van de Sarthe start bij 265.000 euro exclusief belastingen. Vencer heeft voor de 510 pk sterke sportwagen al 'enkele' kopers gevonden. Cobben: "We leggen de focus allereerst op Europa. Inmiddels hebben we ook contacten in Azië en in het Midden-Oosten. We breiden het netwerk geleidelijk uit."

Top Marques Monaco heeft plaats van 18 tot 21 april.