Bouwers met zwaar materieel bij Catshuis

Twee vrachtwagens mochten van de beveiliging het terrein op. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een delegatie van de bouwsector is dinsdag op het Catshuis voor een ontmoeting met premier Mark Rutte en twee ministers uit zijn kabinet. Onderwerp van gesprek is de stikstof- en PFAS-crisis, waardoor veel bouwprojecten in Nederland stilliggen.