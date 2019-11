Bouwers ’niet gerustgesteld’ na gesprek met Rutte

Arnold Tuytel van actiecomité Grond in Verzet kwam in het Catshuis met gemengde gevoelens de zaal uit. „Ze gaan de boel wel vlottrekken, maar wij denken gewoon dat het te lang duurt en dat er nog veel bedrijven failliet gaan. Ik denk wel dat het kabinet de urgentie inziet. Maar qua regelgeving en wetten is het heel moeilijk om dit naar een goed punt te brengen.”

Tuytel zat samen met ongeveer twintig bouwers, grote en kleine, met premier Rutte en ministers Van Veldhoven (Wonen en Milieu) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in het Catshuis. Om te praten over de problemen die de bouwers ervaren in de PFAS- en stikstofcrisis.

Na ruim anderhalf uur praten werd het gesprek met een paar flinke lachsalvo’s besloten. Maar de zorgen van de bouwers waren nog niet helemaal verdwenen na het gesprek. Over de maatregelen die het kabinet woensdag gaat presenteren, konden of wilden de bouwers niks zeggen.

„Morgen moet blijken of wij weer gerust kunnen zijn”, zei Bart van Breukelen, topman van bouwbedrijf TBI. „De minister-president zegt dat de maatregelen fors zullen helpen. Maar voor ons is het afwachten of het zo is. Ik heb vertrouwen in onze ministers, maar de vraag is of ze kunnen doorgronden wat de betekenis van de maatregelen is. Want we hebben gezien dat bij vorige maatregelen het effect dat het heeft op onze bedrijven is onderschat. Ik ga toch met een onzeker gevoel weg.”

Rutte zelf zei ook niet te hebben verwacht dat hij de bouwers gerust zou kunnen stellen. „Ik weet niet of ik hun zorgen weg heb kunnen nemen. Dat is ook niet de setting, dat ze nu ineens zeggen: ’oh wat geweldig’. Want ze zitten in enorme shit. Het doel was om te luisteren naar elkaar. Ik ben allang voorbij het idee in deze ellende dat je mensen met een goed gevoel naar huis kan sturen.”