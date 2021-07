Quarantainebeleid verre van waterdicht

Premium Binnenland

Bouw windturbines vertraagd na uitspraak Raad van State

Nieuwe plannen voor windenergieprojecten lopen vertraging op door een verregaande uitspraak van de Raad van State. Windturbinenormen die de overheid jarenlang heeft gehanteerd, blijken niet te voldoen aan het Europese recht. Ze zijn per direct buiten werking gesteld. Zelfs voor bestaande of nog in a...