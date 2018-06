Verlaag erfbelasting met fideï commissair vermogen (III)

Het is wel een speciale situatie waarin de stiefmoeder of –vader zich moet bevinden, maar als de relatie met de stiefkinderen slecht is (geworden) na het overlijden van de vader of moeder van de kinderen die tevens de echtgenoot of echtgenote van de langstlevende is, kan het uitkomst bieden.

Voor welke situatie geldt het?

Ik denk dat ik dit het makkelijkste kan beschrijven via een opsomming:

de ouder van de kinderen overlijdt

er is een langstlevende stiefouder

de overleden ouder had een zogeheten fideï commis de residuo testament opgemaakt waarin niet is opgenomen dat de langstlevende eerst op het eigen vermogen moet interen.

Is de relatie tussen de stiefkinderen en de langstlevende slecht(er) geworden, dan kan de langstlevende besluiten om bij haar eigen kind, andere familieleden of bij hele goede vrienden een stuk aan de woning aan te bouwen. Zolang niets wordt vastgelegd, is er sprake van een persoonlijk recht van bewoning.

Overlijdt de langstlevende, dan is het geld dat voor de aanbouw is betaald dus ineens verdampt. De stiefkinderen krijgen dat dus niet!

Waarschuwing

Maar voordat u als stiefvader of –moeder nu de aannemer belt, raad ik u wel aan om uw notaris te vragen om het testament van uw overleden man of vrouw na te kijken. Want als daarin is opgenomen dat u wél eerst moet interen op uw eigen vermogen (of in gelijke delen met de erfenis), dan werkt het niet.