Populaire lichtjesroute Nijmegen dupe vandalen

Straatbeeld in Nijmegen tijdens kerst. Ⓒ Hollandse Hoogte / Flip Franssen

NIJMEGEN - Een lichtjesroute door het centrum van Nijmegen wordt dinsdag afgebroken, omdat vandalen de metershoge verlichte sculpturen vernielen. De binnenstadondernemers die de beelden naar Nijmegen haalden, zijn bang voor grote ongelukken nu geprobeerd is om een van de verlichte sculpturen in brand te steken, zegt een woordvoerster. „Spijtig, want de route was bij gezinnen met kinderen erg populair.”