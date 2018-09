Eerste testnotities: Audi RS6 Avant

De nieuwe Audi RS6 Avant voelt flink lichter aan dan zijn voorganger, maar het is nog steeds geen lichtgewicht met 1.920 kilogram. De besturing is ook wat zwaarder en niet heel vlijmscherp, maar dat is een eigenschap van bijna alle Audi RS-modellen. Deze RS6 Avant wil in ieder geval heel wat beter de bocht om, terwijl zijn voorganger vooral hield van lange rechte wegen.

Goed geluid!

Het ESP kan helemaal uit, wat de auto interessant maakt voor bijvoorbeeld trackdays. Bovendien breekt de auto niet direct uit, want de hoeveelheid grip is door die vierwielaandrijving enorm. De optionele keramische remschijven zijn fenomenaal. Ze remmen voortreffelijk al zouden ze nog wel iets bijteriger van karakter mogen zijn.

Het geluid van de dubbelgeblazen 560 pk sterke 4,0 liter TFSI V8-motor is fantastisch. Audi heeft duidelijk werk gemaakt om het geluid naar een plezierig niveau te brengen. Door het gemis van de twee cilinders van zijn voorganger, die dus een V10-motor had en daardoor behoorlijk bijna goddelijk klonk, moest het merk iets doen om dat te compenseren. Dat is Audi gelukt, want de uitlaten bulderen erop los en geven bij gas liften en op- en terugschakelen behoorlijk wat klappen.

Lange achtste versnelling

Audi geeft een gemiddeld verbruik op van 1:10, maar dat rijdt bijna niemand in de praktijk. Door die continue powerreserve en de verslaving die je krijgt door de versnelling en het geluid rij je eerder 1:5. Maar dat zal de koper van zo'n RS6 Avant niet interesseren. Een liter per tien kilometer is overigens wel haalbaar omdat de auto een enorm lange achtste versnelling heeft.

De RS6 Avant is een sportieve allrounder. Je kunt hem rustig rijden en er de boodschappen mee doen. Indien gewenst kun je ook los gaan op het circuit. Neem dan wel de Dynamic-versie. Die heeft een top van 305 km/h in plaats van de standaard 250 km/h. De prijs in Nederland is nog niet bekend, maar bedraagt in ieder geval minder dan 140.000 euro. De levering start in juni dit jaar. Wachten op een RS6 sedan is niet nodig, de RS7 Sportback neemt die plaats in.

Pluspunten

+ Geluid+ Goed uiterlijk+ Rijgedrag+ Minder onderstuur+ Minder pk's, maar wel sneller

Minpunten

- Niet als sedan- Vebruik in de praktijk is 1:5 in plaats van 1:10- Dure opties- Lichter, maar nog geen lichtgewicht

Bekijik later deze week op Autovisie TV de complete video van de Audi RS6.