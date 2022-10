Kamer haalt uit naar NS-top om aanhoudende uitval treinen: ’Het nieuwe Schiphol’

Woendagochtend werden NS-topmannen Tjalling Smit en Eelco van Asch naar het parlement gehaald om tekst en uitleg te geven over de chaos op het spoor. Zij erkenden dat ze ’te lang het idee hebben gehad’ om met werving van extra personeel bomvolle treinen te kunnen bestrijden. Momenteel staan er nog steeds zo’n 2200 vacatures (op een totaal van 20.000) open. „We kunnen onze mensen ook niet meer vragen om harder te werken”, verklaarde Smit. Ondanks allerlei maatregelen is ’de rek er wel uit’, zei hij.

Daarom werd er al flink afgeschaald in de dienstregeling. Dat gaat wat de NS-top ook de komende maanden door, ondanks dat het een ’zeer pijnlijke stap’ is. De drastische ingreep zou te verklaren zijn omdat „met de kennis van nu te lang gewacht is met structurele aanpassingen in de dienstregeling.”

Haringen in een ton

Kamerleden zijn ronduit kritisch over de uitleg. VVD-Kamerlid Minhas vreest dat NS ’het nieuwe Schiphol’ wordt. Hij suggereert kaartjes goedkoper te maken tijdens minder drukke periodes om reizigers beter te spreiden. CDA’er Van der Molen stelt dat de situatie inmiddels ’onhoudbaar’ begint te worden en ook D66’er Van Ginneken ziet ’te weinig creatieve oplossingen’. CU-Kamerlid Van der Graaf hekelt eveneens de situatie waarin treinreizigers als haringen in een ton worden gepropt.

Smit erkende dat de cijfers die reizigersvereniging Rover eerder verzamelde over de drukte in de treinen ’niet liegen’. Rover wil dat staatssecretaris Heijnen daarom acuut ingrijpt en noodmaatregelen neemt om de hinder af te laten nemen. „Er is sprake van een noodsituatie waarin het openbaar vervoer vaak door de ondergrens zakt. Reizigers krijgen te maken met ongewenste situaties zoals een uitgeklede dienstregeling en overvolle voertuigen waarin zij zelfs niet altijd mee kunnen. Dat vraagt om onmiddellijke actie”, schreef Rover-directeur Freek Bos aan de Tweede Kamer.

Tekort aan mensen

NS-topman Smit wil de komende periode de dienstregeling juist verder ’structureel afschalen’. Het idee van de NS-bons is dat reizigers dan van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Wel wordt gekeken of de wel rijdende treinen verder verlengd kunnen worden. Maar daarmee zullen de problemen niet acuut opgelost zijn, waarschuwde hij de Kamer alvast. „Het probleem zit niet in het materieel, maar in het tekort aan mensen.”