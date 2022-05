Apenpokken duiken steeds vaker op in Europa: wat is het en hoe kan je het krijgen?

Binnenland

Apenpokken ook vastgesteld in Italië en Zweden

Ook in Italië is een besmetting met apenpokken geconstateerd, meldt het Nationaal Instituut voor Infectieziekten. Volgens persbureau ANSA gaat het om een man die was teruggekeerd van de Canarische Eilanden en naar een ziekenhuis in Rome ging. Hij wordt daar in isolatie behandeld. Er zijn daar nog tw...