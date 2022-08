’Zoontje dood echtpaar Ghana verklaart: ouders zagen eten als vloek’

Dat meldt het Ghanese medium Citi News, op basis van gesprekken die hulpverleners met de kinderen hebben gevoerd. De jonge tieners werden in zorgwekkende toestand uit het huis gehaald, waar de politie eerder het ontbindende lichaam van hun moeder Ernestina vond. Vader Samuel zat dood op het toilet. Al snel was duidelijk dat de zoontjes dringend professionele hulp nodig hadden. De oudste van de twee verkeerde in shock en was niet in staat te praten. Dat is volgens Citi News nog steeds het geval.

Inmiddels lijkt er niettemin meer duidelijk geworden nadat het jongste kind een eerste verklaring heeft afgelegd. Volgens de jongen besloten de ouders op een gegeven moment te stoppen met eten omdat ze voedsel als een vloek zagen. Ook de kinderen werd opgedragen geen eten meer tot zich te nemen. ,,We aten niet omdat onze ouders zich ergens zorgen over maakten. Als je de vloek uit het eten wil halen, moet je eerst bidden en dan eten.” Desondanks deden hun vader en moeder dat naderhand niet meer.

’We hadden dagenlang geen voedsel’

Het kind legde verder uit dat hij met zijn oudere broer een tijdje geen eten meer had in huis, maar dat ze opgesloten zaten in hun appartement en niet naar buiten konden om wat te halen. ,,We hadden dagenlang geen voedsel meer, en we werden zwak”, vertelde hij volgens Citi News. Hulp kwam net op tijd, blijkt uit zijn woorden. ,,De politie kwam naar ons huis en bracht ons naar het ziekenhuis.” Zijn ouders werden naar een mortuarium gebracht. De kinderen hadden in eerste instantie niet door dat ze beiden dood waren.

Volgens de medische inspecteur van de Abuakwa-polikliniek, dokter Mensah Manye, waren de twee kinderen uitgedroogd en erg zwak toen ze naar de medische faciliteit werden gebracht. ,,De politie heeft de twee kinderen hierheen gebracht, en vertelde me dat de kinderen al een paar maanden op hun kamer waren opgesloten met hun ouders. Ze lagen hulpeloos, bewusteloos, dus haastten agenten zich om hulp te regelen. Toen ze kwamen, bleek uit onderzoek dat de erg magere kinderen ernstig uitgedroogd waren. Hun botten waren zelfs zichtbaar, wat de mate van gewichtsverlies toont. Ze konden niet meer praten of lopen. Ze konden niets meer.” Hulpverleners slaagden erin ze bij te brengen, wat aan te laten sterken, waarop de jongste weer wat kon praten.

Contact met familie verbroken

Het Nederlandse gezin Jackson, van Ghanese komaf, verhuisde zeven jaar geleden vanuit Amsterdam-Noord naar het Afrikaanse land. Het lichaam van moeder Ernestina verkeerde in verregaande staat van ontbinding. Vader Samuel leek geprobeerd te hebben haar lichaam te conserveren.

De vrouw had het contact met al haar familie al jaren verbroken. Van vader Samuel was bekend dat hij een zeer religieus man was, hij kwam geregeld in de Pentecost Revival Church aan de Bijlmerdreef waar hij organist was, vertelden vrienden van hem De Telegraaf deze week.

Het gezin zonderde zich na aankomst vanuit ons land meteen volledig af van hun buurtgenoten. Buren gaven volgens lokale media aan dat de gezinsleden zich, waarschijnlijk onder de dwang van de vader, niet wilden mengen onder andere mensen.

De laatste keer dat medehuurders van het complex het gezin zagen, was ergens in mei van dit jaar toen de Jacksons terugkeerden naar huis. Ze parkeerden hun niet-geregistreerde Ford Expedition-auto, gingen naar boven naar hun woning en sloten hun deur. Ze zouden nooit meer buiten zijn geweest.