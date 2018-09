Gezochte schutter meldt zich bij politie

Zondag werd een 31-jarige Coevordenaar in zijn auto vanuit een andere wagen onder vuur genomen aan de Poppenharelaan in zijn woonplaats. De kogel verbrijzelde het zijraampje van de auto, maar de man bleef ongedeerd.

De identiteit van de schutter was al snel bekend. De politie was sinds zondag naar hem op zoek. Volgens een woordvoerder ligt de reden tot de schietpartij in de relationele sfeer.