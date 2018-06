'Minister liet maatregelen reclamevliegen na'

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OOV) in een rapport over een dodelijk ongeluk in juni 2011 op Airport Teuge bij Apeldoorn. De 28-jarige piloot uit Zutphen maakte een fout bij het oppikken van de reclamesleep, verloor snelheid en stortte neer. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De raad stelt dat het bij tien van de 13 ongelukken met reclamevluchten die zijn onderzocht, fout is gegaan bij het oppikken van de sleep. In 2003 adviseerde de raad de minister al om strenger toezicht te houden op de sector.

In 2008 beloofde het ministerie dat er een informatiebericht op de website zou worden geplaatst met daarin noodzakelijke elementen voor een veilige reclamevlucht. De inspectie zou onder meer gaan toezien op de ervaring van de vlieger en de kennis van procedures. Dat is allemaal niet gebeurd en de inspectie vindt het nu niet meer nodig, aangezien vanaf 2015 Europese regels gaan gelden voor reclamevliegers, zo stelt de raad.

De piloot die in 2011 omkwam op Teuge droeg zijn schoudergordel niet. Daardoor sloeg hij met zijn hoofd tegen het instrumentenpaneel en liep een schedelbasisfractuur op, die hem fataal werd. Als hij zijn gordel wel had gedragen was de kans op ernstig hoofdletsel veel kleiner geweest.

De raad wil geen direct verband leggen tussen het ongeluk en het achterwege blijven van de beloofde maatregelen van de minister, maar vindt het wel nodig om op te merken dat er met de aanbevelingen uit 2003 niets is gedaan.