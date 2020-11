Russisch vaccin Sputnik zou 92 % effectief zijn

Werkzaamheden aan een coronavaccin in het laboratorium van het Amsterdam UMC. Ⓒ Foto ANP

Amsterdam - Opnieuw was er deze week goed nieuws over het coronavaccin. Al in de tweede helft van december is goedkeuring te verwachten voor de vaccins van Pfizer en Moderna. Maar hoe staat het ondertussen met die andere, ’verdachte’ vaccins uit China en Rusland?