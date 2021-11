Na dood damhert ook hertenpoot gevonden in Amsterdam

De Amsterdamse dierenambulance spreekt van „de meest bizarre vondst ooit.” Vrijwilligers van de ambulancedienst vonden het hertenkadaver na een melding. Volgens directeur Margje de Jong was de huid van het het dier „compleet afgestroopt” en het karkas in staat van ontbinding. „Het zag er akelig uit”, legt De Jong uit. „Grote delen van de huid waren eruit.” Of dat het werk was van dier of mens, iemand die het hert bijvoorbeeld gevild heeft en daarna gedumpt, is nog niet duidelijk.

Tekst loopt verder onder de post.

Damherten komen niet voor in het Westerpark, zegt De Jong. „Wel in het duingebied, maar dat is een behoorlijk eind weg. Er is een groene corridor waar ze eventueel overheen zouden kunnen lopen, maar dat is zover ik weet nog nooit gebeurd. We hebben geen flauw benul wat er is gebeurd.”

De dierenambulance heeft het hertenkadaver weggehaald en de vondst gemeld bij de politie. Het karkas ligt nu in een voor de politie gereserveerde koeling van de Dierenambulance. Een woordvoerder van de politie kon woensdagavond nog niks zeggen over het onderzoek.