EU waarschuwt Nederland inzake mensenhandel

Waarom de 21 andere landen nog niet zo ver zijn, weet Europees commissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) niet, maar zij riep de landen op werk te maken van het doorvoeren van de maatregelen. Zij waarschuwde niet te schromen maatregelen te treffen om de landen te dwingen de afspraken na te komen.

„Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid een inbreukprocedure op te starten als landen geen vaart maken”, hield de commissaris voor. Een besluit hierover is nog niet genomen, benadrukte zij. Eerst wil de commissaris precies weten hoe ver elk land is.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is de wetgeving voor de nieuwe regels al door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. „We hopen dat de wetgeving nog voor de zomer in werking kan treden”, reageert een woordvoerster.

Allen Tsjechië, Letland, Finland, Hongarije, Polen en Zweden hebben de EU-richtlijn helemaal omgezet in nationale wetten.