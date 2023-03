Sollicitatie loopt spaak door Haags accent: ’Accepteer mij gewoon hoe ik ben’

Zeventien jaar woont Robert Jan Habich (48) al in Terneuzen, maar de Haagse tongval is volgens de omroep nog altijd aanwezig nadat hij de Hofstad achter zich liet. Door de jaren heen deed hij ervaring op in de uitvaartwereld en zodoende kwam hij afgelopen jaar bij een vacature van een rouwcentrum uit. „Ik had een heel positieve indruk na het sollicitatiegesprek. Maar het duurde erg lang voordat ik iets hoorde. Totdat ik een berichtje kreeg dat ik het niet was geworden vanwege mijn Haagse accent en mentaliteit.”

Hij besluit op aanraden van een kennis om het Anti Discriminatie Bureau Zeeland op de hoogte te stellen van het voorval. „De medewerker die dit gedaan heeft, heeft op z’n flikker gekregen van zijn baas. Die excuses hebben me goed gedaan, maar het blijft klote dat ik ben afgewezen vanwege m’n accent”, vertelt hij bij de omroep. Naar eigen zeggen lukt het hem niet om zijn accent te verbloemen. Volgens hem is het ’aangeboren’. „Mensen moeten me accepteren hoe ik ben. Ik discrimineer Zeeuws-Vlamingen ook niet om hun accent.”

Werkgevers opgelet. Habich is nog altijd beschikbaar binnen de uitvaartbranche, laat hij weten. „Ik vind het een verschrikkelijk mooi vak.”