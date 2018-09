Bianca Noordhuizen en Joyce Naber selecteren handgemaakte producten van geselecteerde ontwerpers en creatieven die je elke maand bij wijze van verrassing op de deurmat hoort ploffen.

De box kan bestaan uit 3 of 4 kleine producten de ene maand en een groter product de volgende maand.

" Geen van deze producten zijn door massa productie tot stand gekomen en ook zal je deze producten niet zomaar tegenkomen in de winkels", zo zegt Goodie Goodness.

In elke box zit een beschrijving met het verhaal achter elk product, zodat je inzicht krijgt in hoe de producten gemaakt zijn en wie de maker van de producten is.

Goodie Goodness bezorgt haar surprises in Nederland en Engeland en inmiddels zijn de eerste boxen al verzonden.

Een abonnement kost €18.50 (+ €4.00 verzendkosten) per maand en kan op elk moment weer opgezegd worden.