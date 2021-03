Hoogleraar: laat mensen eerst registreren voor vaccin

In de afgelopen week zijn ongeveer 280.000 mensen gevaccineerd, aanzienlijk minder dan de 400.000 die de overheid had aangekondigd. En dat terwijl er een grote voorraad vaccins beschikbaar is. De Tweede Kamer wil van zorgminister Hugo de Jonge uitgelegd krijgen hoe de vertraging mogelijk is.

In de nieuwe systematiek zou iemand benaderd kunnen worden met meerdere voorstellen voor een tijd en locatie, om er vervolgens eentje te kiezen. Die werkwijze is anders dan hoe het nu geregeld is, waarbij iemand een afspraak kan maken voor een prik.

De nieuwe opzet noemt Fransoo „een systeem waar je naartoe zou moeten om grotere aantallen, grotere cohorten, flexibeler af te kunnen handelen.”

Engeland

Dat het prikken in Nederland moeizamer verloopt dan in buurlanden ligt volgens de hoogleraar mede aan de enorm versnipperde uitvoering. Daar waar bijvoorbeeld in Engeland de pandemiezorg centraal is georganiseerd, is die in Nederland versnipperd over 25 GGD’s en 5000 huisartsen, aldus Fransoo. „Allemaal in principe zelfstandige partijen en een minister die dat probeert te coördineren maar beperkte zeggenschap daarover heeft.”

Het andere pijnpunt is de slechte digitalisering, waarvan het niet-flexibele afsprakensysteem onderdeel uitmaakt, aldus Fransoo, die in een groep experts zit die het RIVM adviseert over de logistieke aanpak van het vaccineren.