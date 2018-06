Eerste universitaire studiebijsluiter onthuld

Een op de drie studenten in het hoger onderwijs haakt af in het eerste jaar of loopt vertraging op door van studie te wisselen. Bussemaker wil daar verandering in brengen, omdat een verkeerde studiekeuze niet alleen financieel kostbaar is, maar ook zorgt ,,voor ongemotiveerde studenten in de collegegezaal. Dat trekt vaak het niveau en de kwaliteit van het onderwijs omlaag''.

De TU-bijsluiter speelt in op maatregelen waarmee het kabinet studenten wil aanzetten een bewustere keuze te maken. Vanaf 2014 moeten scholieren zich voor 1 mei aanmelden bij de hogeschool of universiteit van hun keuze en zowel de student als de onderwijsinstelling krijgt dan het het recht om een studiegesprek te eisen.

Na lezing van de studiebijsluiter van de TU Delft weten aankomend studenten waar ze aan beginnen: ze krijgen het eerste jaar 28 uur college per week, 42 procent van de studenten haalt binnen 4 jaar de bachelor en 1,5 jaar na het afstuderen heeft bijna iedereen (98 procent) een baan.