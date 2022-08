Binnenland

Man (71) overlijdt ruim een week na kroeggevecht in Rotterdam

Een 71-jarige man is anderhalve week na een vechtpartij in een Rotterdamse kroeg overleden. Hij bezweek afgelopen maandag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie vrijdag. Een 38-jarige Rotterdammer is als verdachte aangehouden.