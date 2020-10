Advocaat Jos B. in zaak Nicky Verstappen: ’Er is maar één uitspraak mogelijk. Vrijspraak’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Tegen de 57-jarige B. is afgelopen donderdag een celstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Nu is het de beurt aan de verdediging voor hun visie op de zaak. B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van de jongen. Wel heeft hij recent toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de heide maar de jongen was volgens B. toen al overleden. B. zou dat niet hebben durven melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft. In de jaren tachtig had hij kinderen betast maar daar is hij niet voor veroordeeld.

„Het is uiteindelijk meer geworden dan ik had gedacht”, zegt Roethof aan het begin van de zitting. Hij begint zijn pleidooi over de nabestaanden en zegt „niet blind te zijn voor het verdriet van de familie Verstappen. Zonder naar achter te kijken voel ik de pijn en het verdriet van de familie. Het is de nachtmerrie voor iedere ouder”, zegt Roethof. Je kind wordt dood gevonden en dan na 22 jaar toch niet de duidelijkheid krijgen die je wenst.” Hij spreekt zijn respect uit voor de waardige manier waarop de familie zich opstelt.

’Hier zit niet de dader’

„Heel Nederland wil dat de dader berecht wordt.” Maar, voegde hij toe aan het begin van zijn pleidooi: „Hier zit niet de dader.”

„Bij twijfel moet u vrijspreken”, zegt Roethof. Hoe verdrietig de zaak ook, de rechtbank moet naar de feiten kijken, zegt de advocaat. „Vastgesteld moet kunnen worden dat er een delict is gepleegd.”

Jos B. in de rechtbank in Maastricht Ⓒ illustratie: Petra Urban

De 11-jarige Nicky verdween 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was op de Brunssummerheide in Limburg. Een dag later werd zijn lichaam een kleine 1,5 kilometer verderop gevonden.

Lang leek de zaak onopgelost te blijven tot B. twee jaar geleden naar voren kwam uit een DNA-onderzoek. Zijn DNA was aangetroffen op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match. Na een klopjacht werd hij kort na het openbaar maken van de match aangehouden in Spanje.

B. wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno. Dat feit heeft hij eerder wel toegegeven.

Roethof ging tijdens zijn pleidooi ook in op het zwijgen van zijn cliënt, B. doet dat mede op aanraden van zijn advocaat. „Cliënt is geen makkelijke prater, hij kan zich moeilijk uiten. Ik heb nu al meerdere keren gemerkt dat áls hij dan iets zegt, het direct uit zijn context wordt getrokken.” Roethof wees er ook nadrukkelijk op dat zwijgen een recht is. „Dat mag nooit tegen iemand gebruikt worden.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet.