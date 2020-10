Verdediging Jos B. aan het woord in zaak Nicky Verstappen

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Tegen de 57-jarige B. is afgelopen donderdag een celstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Nu is het de beurt aan de verdediging voor hun visie op de zaak. B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van de jongen. Wel heeft hij recent toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de heide maar de jongen was volgens B. toen al overleden. B. zou dat niet hebben durven melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft. In de jaren tachtig had hij kinderen betast maar daar is hij niet voor veroordeeld.

De 11-jarige Nicky verdween 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was op de Brunssummerheide in Limburg. Een dag later werd zijn lichaam een kleine 1,5 kilometer verderop gevonden.

Lang leek de zaak onopgelost te blijven tot B. twee jaar geleden naar voren kwam uit een DNA-onderzoek. Zijn DNA was aangetroffen op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match. Na een klopjacht werd hij kort na het openbaar maken van de match aangehouden in Spanje.

B. wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno. Dat feit heeft hij eerder wel toegegeven.

Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak is.