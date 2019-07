Man opgepakt voor opdracht moord Rotterdam

Keylow’ R. (midden) en Greg R.

LOENEN AAN DE VECHT - Een 39-jarige man uit het Utrechtse dorp Loenen aan de Vecht is opgepakt, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Zeki Yumusak. Die werd op 26 juli 2017 doodgeschoten in een auto op de Langenhorst in Rotterdam. Hij was 41 jaar oud. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen waarom Yumusak uit de weg moest worden geruimd.