Noord-Korea viert 'verjaardag' Kim Il-sung

Kim Il-sung werd 15 april 1912 geboren. Hij overleed in 1994, maar hij kreeg de titel van Eeuwig President en is formeel nog steeds staatshoofd. Zijn verjaardag is een nationale feestdag. De straten van de hoofdstad Pyongyang zijn versierd met vlaggen.

Internationaal werd met belangstelling uitgekeken naar deze dag. Waarnemers dachten dat het regime deze gelegenheid wilde aangrijpen om een rakettest uit te voeren.

De Noord-Koreanen hebben de afgelopen dagen twee Musudan-raketten naar de oostkust verplaatst. De raketten, die nog niet eerder zijn beproefd, hebben een bereik van naar schatting 2500 tot 4000 kilometer. Vorige week verplaatste Noord-Korea telkens middellangeafstandsraketten en installaties in en uit een complex in de havenstad Wonsan.

Vorig jaar lanceerde het land rond deze tijd een langeafstandsraket, maar het projectiel stortte vlak na de lancering in zee. Volgens Pyongyang ging het om een proeflancering om een weersatelliet in een baan om de aarde te brengen. Maar volgens het Westen was het land bezig met de ontwikkeling van een langeafstandsraket om als wapen te gebruiken. De VN-Veiligheidsraad veroordeelde de lancering.

Vorig jaar december slaagde het land er wel in een satelliet in de ruimte te brengen, maar die zou niet goed functioneren.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, bezocht dit weekeinde China en Japan. De Verenigde Staten, China en Japan hebben Noord-Korea onder druk gezet om de internationale gemeenschap niet langer te provoceren en om aan de onderhandelingstafel terug te keren. Pyongyang sloeg een aanbod van Zuid-Korea om weer te gaan praten af.