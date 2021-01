Geschokte reacties uit Kamer over beelden relschoppers

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff twittert: „Respect en lof voor de politie en anderen die optreden tegen waanzin en geweld in Urk, Amsterdam en Eindhoven. En aan het rellend trieste zooitje daar: wtf zijn jullie mee bezig?!? #PleurOp.”

Zijn collega en fractieleider Gert-jan Segers van de ChristenUnie: „Beklemmende beelden van een ontspoorde demonstratie tegen het coronabeleid. De eerste verantwoordelijken zijn uiteraard deze onverlaten. Maar dit is óók het werk van ophitsers die totaal misplaatste WO2-vergelijkingen maken. Onze woorden doen ertoe. Want ze kunnen daden worden”, laat hij weten via Twitter.

Eerder op de dag reageerde PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen al naar aanleiding van de onrust in Urk en het belagen van media. „Negeren avondklok, teststraat in brand steken, een beveiliger belagen en mishandelen en de pers het werken onmogelijk maken. De daders moeten gepakt en gestraft worden. Blijf van anderen af en laat mensen gewoon hun werk doen.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver twittert: „Dit soort rellen is precies wat er gebeurt als partijen als PVV en Forum roepen dat de NOS fake news is. Stop met dat verkondigen, het is niet onschuldig om de NOS ’nepnieuws’ te noemen, het is levensgevaarlijk.” Ook verwijst Klaver naar de PVV. „Vergeet niet dat PVV Urk tot dit geweld heeft aangezet. Het is niet onschuldig om als politieke partij op te roepen regels aan je laars te lappen. Onacceptabel, ondemocratisch en ronduit [email protected] grijp in!”

’Tuig’

„Wat een tuig. Zoveel schade aan de gemeenschap die het al zwaar heeft. Hoop dat de daders gepakt worden en worden vastgezet. Die vrijheidsbeperking is de enige passende straf. 24/7lockdown bij @DJI_detentie”, aldus een tweet van CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Gerrit van de Kamp, de voorzitter van politiebond ACP spreekt op Twitter "grote waardering en respect" uit voor de politiemensen die zondag en de afgelopen tijd werden ingeschakeld. "Er wordt een buitenproportioneel beroep op jullie gedaan. Kritiek zal er altijd zijn maar jullie inzet om NL leefbaar en zo veilig mogelijk te houden is groot. DANK!"