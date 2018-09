VS, China en Japan zetten N-Korea onder druk

Internationale waarnemers houden er rekening mee dat Noord-Korea de viering van de verjaardag van Kim Il-sung maandag aangrijpt om een proef met een ballistischeraket te nemen. De in juli 1994 overleden Kim is de oprichter van het land en grootvader van Kim Jong-un, de huidige leider. De Noord-Koreanen hebben de afgelopen dagen twee Musudan-raketten naar de oostkust verplaatst. De raketten, die nog niet eerder zijn beproefd, hebben een bereik van naar schatting 2500 tot 4000 kilometer.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, was zaterdag in China en bezocht zondag Japan. In Peking kreeg hij een groots onthaal. Niet alleen president XiJinping, maar ook premier Li Keqiang en minister van Buitenlandse zaken Wang Yi spraken met hem. China is de belangrijkste bondgenoot van het stalinistische regime in Pyongyang.

De Amerikanen lieten vooraf blijken dat Kerry er bij de Chinezen op zou aandringen dat zij het regime in Pyongyang meer onder druk zouden zetten, maar de minister wilde na zijn gesprekken met de Chinese leiders niet zeggen wat hun reactie was. „Dat is een zaak van de Chinese regering”, zei hij.

In Tokio bezwoer Kerry dat de Aziatische bondgenoten, zoals Japan, op Amerikaanse bescherming tegen acties van Noord-Korea kunnen rekenen.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten staken zondag een stokje voor een propaganda-actie tegen het regime in Noord-Korea. Leden van de groep 'Strijders voor een vrij Noord-Korea' wilden bij de stad Kimpo in het noordwesten van het land ballonnen met duizenden pamfletten oplaten en die over de grens naar het noorden laten vliegen. Nog voor de eerste ballon de lucht inging, greep de politie in.