Bali scherpt regels voor toeristen aan nadat Russisch naaktmodel heilige boom onteert

De Russische influencer Luiza Kosykh (40) liet zich in 2021 naakt fotograferen voor een heilige vijgenboom in de Tabanan-regio. Het bericht ging echter deze maand pas viraal toen Ni Luh Djelantik, een lokale ondernemer en activiste, het bericht opnieuw postte. Het bericht veroorzaakte verontwaardiging onder de lokale bevolking. De beroemde tropische boom wordt wereldwijd door hindoes aanbeden als heiligdom. De vrouw werd in haar villa op Bali gearresteerd en het land uitgezet.

Ni Luh Djelantik uitte haar frustratie over de foto’s van de Russische toerist op haar Instagram. Ⓒ Ni Luh Djelantik /Instagram

Vorige maand moest een andere Rus het land verlaten na een soortgelijk incident. De man kon zijn kleren niet aanhouden terwijl hij een heilige hindoe-vulkaan beklom. Beide toeristen verontschuldigden zich voor hun gedrag. Bali kende echter geen genade.

Regels

De ’Goede Toeristengids’ is bedoeld om reizigers te laten weten wat wel en niet toegestaan is op Bali. „Niet alle toeristen weten dat”, citeert de krant Bali Sun het ministerie van Justitie. Het doel van de gids is om inzicht te geven in de cultuur en gewoonten van het land. De gids zou onder meer regels voor kledingvoorschriften in tempels of in de buurt van heilige monumenten moeten gaan bevatten.