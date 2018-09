Paarden bruut verkracht

De dieren stonden in een weiland tussen Boxtel en Oirschot. Een onbekende heeft de dieren zaterdag verminkt. De dader of daders staken een voorwerp in de vagina en maakten een tweede gat ernaast. Ook daar staken ze een voorwerp in.

Vier weken terug werd in die buurt ook al eenpaard mishandeld.

De eigenaresse van de paarden heeft aan OmroepBrabant verteld dat een van de twee paarden er zeer ernstig aan toeis.