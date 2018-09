De das blijft in De Industrieele Groote Club

Met de lederen fauteuils, schilderijen aan de muur, brandende kaarsen en de met zilver gedekte tafels lijkt de tijd stil te hebben gestaan in de club, die komende week uitgebreid zijn 100- én 225-jarig jubileum viert. Al in 1788 werd het leesgezelschap Doctrina et Amiticia opgericht, een voorganger van de Groote Club, die later fuseerde met de in 1913 opgerichte De Industrieele Club.

Nu telt de club zo'n 1600 leden, vooral werkzaam in het bedrijfsleven, die dineren en lunchen, lezingen bijwonen en borrelen. „We zijn niet gesloten, maar besloten”, zegt vicevoorzitter Eelco Dijk. „Hier kun je bijvoorbeeld rustig met een klant praten zonder dat er meteen een journalist op de stoep staat.”

Dat creëert ook meteen de mystiek rond de club, voegt voorzitter Frans Rienstra toe. „Mensen zeggen dingen tegen elkaar die niet naar buiten komen. Al hebben we geen geheime rituelen.” Met tal van bijeenkomsten, mede georganiseerd door de leden zelf, moet de club aantrekkelijk blijven. Er zijn 'tafels' voor gespecialiseerde onderwerpen, variërend van geschiedenis tot Rusland. Astronaut André Kuipers komt over twee weken langs voor een lezing.

Door de moeite die iemand moet doen om lid te worden, behoudt de club zijn exclusiviteit. Dijk: „Je moet de handtekeningen hebben van drie bestaande leden. Die moeten een motivering en aanbeveling geven. En je moet aangeven wat je bijdrage zal zijn aan de club.”

Eenmaal binnen dienen leden zich aan een etiquette te houden. Zo laat je iemand nooit alleen staan, je begint een gesprek met hem of haar. Bellen in de lounges is niet toegestaan. En dan is er de dresscode voor de leden en hun gasten: tenue de ville. Jeans zijn taboe. „Dit pand vraagt om een passende ambiance en kleding”, zegt Rienstra. Al zijn de kledingvoorschriften iets versoepeld, omdat bleek dat vooral onder it- en reclamemensen de stropdas passé is.

Het past ook bij het streven te verjongen, licht directeur Richard Francke toe. „We willen meer vrouwen als lid. Nu is dat 20 procent. Dijk vult aan: „Als je kijkt naar de deelname aan activiteiten, is het aantal mannen en vrouwen elkaar behoorlijk genaderd.” Ook de gemiddelde leeftijd van 50 jaar gaat geleidelijk omlaag. Al hoeft de club niet per se uit te breiden. „Ledenbehoud is belangrijker dan ledenwerving.”