Warme lucht stroomt binnen

Vanavond en vannacht draait de wind naar het zuiden en komt de aanvoer van warme lucht op gang. De temperatuur zal slechts moeizaam dalen tot een graad of 10! De overgang naar een warmer weertype gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Vanavond raakt het al snel bewolkt en volgt vanuit het zuidwesten een gebied met lichte regen. Ook vannacht blijft het bewolkt, met soms een beetje lichte regen of motregen.

Morgenochtend is het zacht, maar komt er nog veel bewolking voor en vooral de noordelijke helft van het land maakt nog lang kans op een beetje regen. In het zuiden wordt het droger en begint de bewolking later te breken.

In de middag breekt de zon uiteindelijk op de meeste plaatsen goed door en schiet de temperatuur omhoog. Het wordt op veel plaatsen 20 graden of meer, de eerste officiële warme dag van 2013! Op de Wadden blijft de temperatuur flink achter, door wind over het koude water van de Waddenzee.

Met zonkracht 4 kunnen we snel een kleurtje opdoen, maar let op; onze witte winterhuid verbrand gemakkelijk. Vrijwel alle sport- en recreatieweercijfers scoren hoog! Voor het korte rokje waait het (misschien) iets te hard. Er staat namelijk een matige tot vrij krachtige zuidenwind. De bbq kan in grote delen van het land wel de kast uit.

Maandag wordt de warmste lucht langzaam naar het oosten verdreven. Dit gaat gepaard met wolkenvelden en een aantal buien. In het oosten is daarbij kans op onweer. Voor de neerslag uit wordt het langs de oostgrens mogelijk nog 20 graden. Aan zee haalt de temperatuur maximaal 15 graden.

De dagen daarna levert de temperatuur langzaam nog wat verder in. Het is daarbij licht wisselvallig met wolkenvelden en soms wat lichte regen. De zon laat zich echter ook af en toe zien.