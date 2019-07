’Fatale brand in saunaclub aangestoken’

De sauna werd compleet verwoest bij de brand. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hamminkeln - De brand in de Duitse saunaclub, waarbij in de nacht van zaterdag op zondag een 64-jarige Nederlander om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de Duitse politie. Welke aanwijzingen er zijn voor brandstichting is niet duidelijk.