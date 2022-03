Premium Het beste van De Telegraaf

Poetins militaire top lijdt zware verliezen Hoge officier gevreesde inlichtingendienst Rusland sneuvelt

Russen krijgen steeds vaker begrafenissen van gesneuvelde hoge officieren te verwerken.

Amsterdam - Rusland doet nauwelijks mededelingen over het aantal doden dat er aan zijn kant valt in de oorlog in Oekraïne, maar het is wel duidelijk dat er in het officierenkorps van het Russische leger ongenadig harde klappen zijn gevallen.