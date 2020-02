Plan nationaal historisch museum nieuw leven ingeblazen

Maar CDA en SP willen een nieuwe poging doen om zo’n museum te bouwen. Fractievoorzitters Pieter Heerma (CDA) en Lilian Marijnissen (SP) pleiten daarvoor in het Algemeen Dagblad. Het is volgens hen nodig om voor meer ’historisch besef’ en ’saamhorigheid in de samenleving’ te zorgen.

Al in 2006 trokken CDA en SP, toen nog met fractieleiders Maxime Verhagen en Jan Marijnissen, samen op voor een nationaal historisch museum. Maar na veel gesteggel over de locatie en de subsidie, was het toenmalig staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra die het plan de nek omdraaide. Hij vond het niet passend veel geld in het museum te stoppen, terwijl er flink bezuinigd werd op cultuur.

De christendemocraten en socialisten willen nu een nieuwe poging doen om tot een nationaal museum te komen. Maar een concreet plan voor locatie en financiering hebben de partijen niet. Marijnissen: „Het gaat ons om het idee, daar begint het mee.”