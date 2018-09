Man verdacht van moord in zaak fatale val

De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam besloot vrijdag dat de verdachte nog twee weken blijft vastzitten. Het kindje viel dinsdagavond rond 23 uur van de zesde verdieping van de flat Kikkenstein.

De ouders van het kindje, dat even later stierf aan zijn verwondingen, zijn donderdag vrijgekomen. De 46-jarige man en 27-jarige vrouw werden na het incident opgepakt, maar hebben volgens de politie bij nader inzien niets met de val te maken.

Ze krijgen alle zorg die de politie ze kan bieden, zei een woordvoerder. „Ik begrijp heel goed de vraag waarom de politie ze heeft aangehouden. Maar dit is een ernstig incident en op het moment dat we aankwamen, waren deze drie mensen in de buurt van het kind.”

De politie wilde niet zeggen wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffertje en de ouders.